В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето

В Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса на все лето, но в более "мягком" варианте.
Об этом на заседании Кабмина в среду, 9 июня сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолены", - отметил он.
Смягчение карантина будет касаться сферы отдыха. В частности, предлагается:
При этом это не означает, что карантин не будет ужесточаться – если больных станет больше, то Кабмин снова введет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровне карантина.
Как сообщал "Телеграф", на утро среды, 9 июня, в Украине зафиксировали 1385 человек с COVID-19.