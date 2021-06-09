В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето

В Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса на все лето, но в более "мягком" варианте.

Об этом на заседании Кабмина в среду, 9 июня сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолены", - отметил он.

Смягчение карантина будет касаться сферы отдыха. В частности, предлагается:

отменить требования по заполненности залов;

позволить полноценное функционирование спортзалов;

упростить процесс прохождения границы по возвращении из летних отпусков.

При этом это не означает, что карантин не будет ужесточаться – если больных станет больше, то Кабмин снова введет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровне карантина.

Как сообщал "Телеграф", на утро среды, 9 июня, в Украине зафиксировали 1385 человек с COVID-19.