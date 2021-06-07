В Украине существенно смягчили карантин: что изменилось

В Украине, на фоне существенного снижения числа новых случаев заболевания COVID-19, смягчают карантин.
Об этом сказано в постановлении Кабмина от 2 июня.
В частности, в Украине появится "зеленая зона" карантина, которую будут вводить в регионах в случае если:
- число новых случаев инфекции за две недели не превышает 75;
- коэффициент обнаружения COVID-19 экспресс-тестами или ПЦР ниже 4%;
- число тестирований за последнюю неделю более 300 на 100 тысяч человек.
При этом по всей Украине не должно быть "красных зон".
Въезжающие в страну иностранцы теперь могут предоставить вместо ПЦР-теста документ подтверждающий полную иммунизацию вакцинами, одобренными ВОЗ, или экспресс-тест.
Кроме того, разрешается:
- проведение массовых мероприятий при условии заполненности на две трети (в случае, если все участники мероприятия имеют отрицательный ПЦР- или экспресс-тест или документ, подтверждающий полную вакцинацию, ограничения по заполненности снимаются);
- проведение спортивных мероприятий с заполненностью 2/3 мест;
- работа кинотеатров с заполненностью 2/3 мест;
- работа ночных клубов и дискотек, а также проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе при условии наличия одного человека на 4 кв.м, а также заполненности на 2/3 мест;
- круглосуточная работа кафе и ресторанов (им также разрешили размещать столики на расстоянии 1,5м друг от друга,вместо 2м);
- работа гостиниц, хостелов и кемпингов.
Как сообщалось ранее, жительница столицы поделилась историей о том, как проходит вакцинация в МВЦ в Киеве.