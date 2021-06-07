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В Украине существенно смягчили карантин: что изменилось

В Украине существенно смягчили карантин: что изменилось
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф

В Украине, на фоне существенного снижения числа новых случаев заболевания COVID-19, смягчают карантин. 

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 2 июня. 

В частности, в Украине появится "зеленая зона" карантина, которую будут вводить в регионах в случае если:

  • число новых случаев инфекции за две недели не превышает 75;
  • коэффициент обнаружения COVID-19 экспресс-тестами или ПЦР  ниже 4%;
  • число тестирований за последнюю неделю более 300 на 100 тысяч человек.

При этом по всей Украине не должно быть "красных зон". 

Въезжающие в страну иностранцы теперь могут предоставить вместо ПЦР-теста документ подтверждающий полную иммунизацию вакцинами, одобренными ВОЗ, или экспресс-тест.

Кроме того, разрешается

  • проведение массовых мероприятий при условии заполненности на две трети (в случае, если все участники мероприятия имеют отрицательный ПЦР- или экспресс-тест или документ, подтверждающий полную вакцинацию, ограничения по заполненности снимаются);
  • проведение спортивных мероприятий с заполненностью 2/3 мест;
  • работа кинотеатров с заполненностью 2/3 мест;
  • работа ночных клубов и дискотек, а также проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе при условии наличия одного человека на 4 кв.м, а также заполненности на 2/3 мест;
  • круглосуточная работа кафе и ресторанов (им также разрешили размещать столики на расстоянии 1,5м друг от друга,вместо 2м);
  • работа гостиниц, хостелов и кемпингов. 

Как сообщалось ранее, жительница столицы поделилась историей о том, как проходит вакцинация в МВЦ в Киеве.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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