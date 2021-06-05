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Стало известно, в какое время быстрее всего пройти вакцинацию на выходных в Киеве

Стало известно, в какое время быстрее всего пройти вакцинацию на выходных в Киеве
21:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Вот уже вторую неделю в Киеве (как и в некоторых других крупных городах) все желающие могут получить вакцину от коронавируса.

О том, как это происходит и что для этого надо иметь, рассказала жительница Киева Алина Андреева. 

По ее словам, для этого надо стать в электронную очередь приложения "Дія", взять с собой паспорт, ИНН и заключить декларацию с семейным врачом. Киевлянка уточняет, что принимают и без декларации, но это затягивает процесс и очередь. 

Вакцинация проходит на выходных в Международном выставочном центре (МВЦ) с 10:00 по 17:30. 

"Ждали меньше те, кто пришел на 9 и после 16:00, мы пришли около 12 и стояли 3,5 часа", - написала Андреева. 

Она уточнила, что всего есть две очереди - для тех, кого вызывают по записи и для всех желающих. Вместе с тем, она говорит, что не видела ни единого человека, пришедшего по записи. 

Вакцинация производится средством Coronavac от китайского производителя Sinovac и является полностью бесплатной. 

Как сообщалось ранее, места в очереди на вакцинацию в МВЦ в субботу начали занимать с пяти часов утра

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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