Стало известно, в какое время быстрее всего пройти вакцинацию на выходных в Киеве

Вот уже вторую неделю в Киеве (как и в некоторых других крупных городах) все желающие могут получить вакцину от коронавируса.

О том, как это происходит и что для этого надо иметь, рассказала жительница Киева Алина Андреева.

По ее словам, для этого надо стать в электронную очередь приложения "Дія", взять с собой паспорт, ИНН и заключить декларацию с семейным врачом. Киевлянка уточняет, что принимают и без декларации, но это затягивает процесс и очередь.

Вакцинация проходит на выходных в Международном выставочном центре (МВЦ) с 10:00 по 17:30.

"Ждали меньше те, кто пришел на 9 и после 16:00, мы пришли около 12 и стояли 3,5 часа", - написала Андреева.

Она уточнила, что всего есть две очереди - для тех, кого вызывают по записи и для всех желающих. Вместе с тем, она говорит, что не видела ни единого человека, пришедшего по записи.

Вакцинация производится средством Coronavac от китайского производителя Sinovac и является полностью бесплатной.

Как сообщалось ранее, места в очереди на вакцинацию в МВЦ в субботу начали занимать с пяти часов утра.