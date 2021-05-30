Вакцинация идет полным ходом: огромную очередь у МВЦ в Киеве сняли с воздуха на видео

В Киеве после открытия МВЦ продолжает вакцинировать граждан, которые записались через "Дію". В сети показали размеры образовавшихся очередей к месту вакцинации.
Об этом сообщили 30 мая в Телеграм-канале "Украинской правды". Там также поделились видеозаписью очередей.
Сообщается, что с конца очереди к ее середине можно добраться примерно за 25 минут.
На месте бесплатно вакцинируют людей любого возраста, которые зарегистрированы "Дію" и имеют с собой паспорт и идентификационный код. Также есть Центры вакцинации во Львове и Одессе.
Видео с места событий:
В сети данная новость не могла остаться без внимания общественности.
Так, один из пользователей рассказал, сколько времени ему понадобилось простоять, чтобы пройти вакцинацию.
"Очередь большая, но она быстро двигается, я всего час ждал", — написал пользователь Саша.
Напомним, как ранее "Телеграф" разобрался, что важно знать желающим сделать прививку от коронавируса в МВЦ.