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Суббота, 29.05.2021
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В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
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В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)

В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф

В субботу, 29 мая, в Киеве, Львове открыли центры вакцинации от COVID-19, клиентами которых станут украинцы, зарегистрировавшийся в список ожидания прививок от коронавируса в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.

В Киеве, центр вакцинации открыли в Международном выставочном центре (МВЦ) на Левобережной. Здесь уже с самого утра люди образовали довольно приличную очередь, стоят группами. Все и пациенты, и врачи – в масках.

Во Львове центр вакцинации открылся на стадионе Арена Львов. Здесь людей в первый день после открытия собралось на порядок меньше, чем в столице.

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Все пришедшие также соблюдают дистанцию, их лица, как и полагается, закрыты масками.

Как сообщал "Телеграф", на утро субботы, 29 мая, в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19, что на 210 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Львов, Вакцинация, Коронавирус, Арена Львов, МВЦ, Covid-19, центры вакцинации.
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