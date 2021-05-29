Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции
08:04 Сегодня Телеграф

В Киеве, Львове и Одессе с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава. Записаться в очередь и получить прививку от коронавируса может любой желающий даже сейчас.

"Телеграф" решил напомнить подробную инструкцию, как записаться в очередь на вакцинацию.

Первоочередно вакцинируют:

  • военнослужащих ВСУ,
  • соцработников, учителей и медиков,
  • полицейских, нацгвардейцев, пограничников

Вакцинация от коронавируса в Украине

Все остальные могут стать в очередь на вакцинацию. Стать в очередь на вакцинацию можно тремя способами:

  • Через приложение "Дія"
  • Позвонить в специальный контакт-центр
  • Или стать в очередь через смартфон.

ВАкцинация от кооронавируса в Украине

Записаться на прививку от COVID-19 через приложение "Дія" не сложно.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, ДИЯ, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
05 Раскрылись неожиданные факты о прапрапрабабушке Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
&quot;Это не связано с авиационными вопросами&quot;: в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
&quot;Пошла отсюда&quot;: агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
"Пошла отсюда": агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь