Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

В Киеве, Львове и Одессе с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава. Записаться в очередь и получить прививку от коронавируса может любой желающий даже сейчас.
"Телеграф" решил напомнить подробную инструкцию, как записаться в очередь на вакцинацию.
Первоочередно вакцинируют:
Все остальные могут стать в очередь на вакцинацию. Стать в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
Записаться на прививку от COVID-19 через приложение "Дія" не сложно.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.