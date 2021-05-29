Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

В Киеве, Львове и Одессе с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава. Записаться в очередь и получить прививку от коронавируса может любой желающий даже сейчас.

"Телеграф" решил напомнить подробную инструкцию, как записаться в очередь на вакцинацию.

Первоочередно вакцинируют:

военнослужащих ВСУ,

соцработников, учителей и медиков,

полицейских, нацгвардейцев, пограничников

Все остальные могут стать в очередь на вакцинацию. Стать в очередь на вакцинацию можно тремя способами:

Через приложение "Дія"

Позвонить в специальный контакт-центр

Или стать в очередь через смартфон.

Записаться на прививку от COVID-19 через приложение "Дія" не сложно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.