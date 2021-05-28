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Пятница, 28.05.2021
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В Украине появятся первые центры массовой вакцинации: названы города и дата запуска

В Украине появятся первые центры массовой вакцинации: названы города и дата запуска
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В ряде городов Украины с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

Отмечается, что эти центры пока запустят в Киеве, Львове и Одессе, а работать они будут только на выходных. 

Вакцину будут раздавать лишь людям, которые получили звонок с приглашением, а приоритет будет отдаваться пожилым людям. 

Как говорится в сообщении, с 29 мая в центрах вакцинации будет доступна только вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Опция выбора вакцины будет недоступной. 

Пока это лишь пилотный проект, говорят в Минздраве, после получения дополнительных вакцин аналогичные центры откроются и в других крупных городах. 

Как сообщалось ранее, в Украине за предыдущие сутки было зафиксировано более трех тысяч новых случаев COVID-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вакцины, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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