В Украине появятся первые центры массовой вакцинации: названы города и дата запуска

В ряде городов Украины с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что эти центры пока запустят в Киеве, Львове и Одессе, а работать они будут только на выходных.

Вакцину будут раздавать лишь людям, которые получили звонок с приглашением, а приоритет будет отдаваться пожилым людям.

Как говорится в сообщении, с 29 мая в центрах вакцинации будет доступна только вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Опция выбора вакцины будет недоступной.

Пока это лишь пилотный проект, говорят в Минздраве, после получения дополнительных вакцин аналогичные центры откроются и в других крупных городах.

Как сообщалось ранее, в Украине за предыдущие сутки было зафиксировано более трех тысяч новых случаев COVID-19.