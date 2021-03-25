Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)

Отправленная в Украину из Китая в четверг, 25 марта, первая партия вакцин против коронавируса COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech имеет ряд особенностей и специфику, отличающую ее от других вакцин от коронавируса.

"Телеграф" постарался собрать всю полезную информацию об этой китайской вакцине и оформил ее в удобной инфографике:

Для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 9 марта.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

Первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac" была отправлена самолетом 25 марта.