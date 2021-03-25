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Четверг, 25.03.2021
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Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)

Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)
17:34 Сегодня Телеграф

Отправленная в Украину из Китая в четверг, 25 марта, первая партия вакцин против коронавируса COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech имеет ряд особенностей и специфику, отличающую ее от других вакцин от коронавируса.

"Телеграф" постарался собрать всю полезную информацию об этой китайской вакцине и оформил ее в удобной инфографике:

Синовак_инфографика

Для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 9 марта.

Две смерти и новая госпитализация: в Гонконге отчитались о побочках китайской вакцины

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

Первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac" была отправлена самолетом 25 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 289

Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Инфографика, Covid-19, Sinovac, CoronaVac.
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