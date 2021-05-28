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Пятница, 28.05.2021
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Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая

Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая
08:28 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на пятницу, 28 мая, зафиксировано 3306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе заболели 169 детей и 77 медработников.

Об этом сообщает в пятницу утром пресс-служба Минздрава Украины на странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1402 человека;
  • летальных случаев - 156;
  • выздоровели – 13 298 человек;
  • за сутки протестировано методом ПЦР – 25 454 лица, методом ИФА – 11 758 человек, экспресс-тестами – 23 351 человека.

МОЗ_28_05

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 196 673 лица;
  • выздоровели – 2 020 216 человек;
  • летальных исходов - 50 232;
  • проведения ПЦР-тестов – 10 131 355.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 мая в Украине было зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания COVID-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 294

Все по теме:

Минздрав, Статистика, Коронавирус, Умерли, Covid-19, заболели, выздоровели.
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