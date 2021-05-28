Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая

В Украине по состоянию на пятницу, 28 мая, зафиксировано 3306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе заболели 169 детей и 77 медработников.
Об этом сообщает в пятницу утром пресс-служба Минздрава Украины на странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, по состоянию на утро 27 мая в Украине было зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания COVID-19.