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Разведка США узнала, что коронавирус "вышел" из лаборатории в Ухане: почему об этом молчали

Разведка США узнала, что коронавирус "вышел" из лаборатории в Ухане: почему об этом молчали
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф

На сайте The Wall Street Journal была опубликована статья о том, что Белый Дом получал данные разведки о вероятном происхождении коронавируса еще до начала его пандемии по всему миру. Информация, содержащаяся в этой статье, дала новый толчок дальнейшим обсуждениям о причинах появления  COVID-19.

Полный вариант упомянутой статьи публикуется на сайте Foxbusiness под названием: "Сообщение разведки о больных сотрудниках лаборатории в Ухане "подливает масло в огонь" в спорах о происхождении COVID-19", перевод которой приводит "Телеграф".

Три исследователя из китайского Института вирусологии в г. Ухань после разработок в лаборатории в ноябре 2019 года обратились за медицинской помощью. Об этом сообщалось ранее в отчете разведки США, который не придавался огласке.  Этот отчет может способствовать растущим призывам к более полному изучению возможной утечки вируса COVID-19 из лаборатории.

Детали документа выходят за рамки информационной сводки Госдепартамента, выпущенной в последние дни правления Трампа. В ней говорилось, что осенью 2019 года несколько сотрудников лаборатории центра по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели и у них наблюдались "симптомы, похожие как на COVID-19, так и на обычные сезонные заболевания".

Раскрытие информации о количестве исследователей, времени их заболеваний и посещений больниц происходит накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения COVID-19.

Нынешние и бывшие официальные лица, знакомые с разведданными об исследованиях, проводимых в лаборатории, выразили различные мнения о том, насколько подтверждающими доказательствами является полученная информация. Один сотрудник заявил, что данные были предоставлены международным партнером, и казались потенциально важными, но все же они требуют дальнейшего расследования и дополнительных доказательств.

Другой сотрудник заявил, что данные разведки достойны доверия. "Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Единственное, о чем не говорилось, так это о точной причине заболевания", - заявил он.

Многие эпидемиологи и вирусологи считают, что SARS-CoV-2-вирус, стоящий за пандемией, впервые начал циркулировать в центральном китайском городе Ухань примерно в ноябре 2019 года, где, по словам Пекина, первым подтвержденным случаем был человек, который заболел 8 декабря, 2019.

Уханьский институт не поделился исходными данными, журналами безопасности и лабораторными записями о своей обширной работе с коронавирусами у летучих мышей, которых многие считают наиболее вероятным источником заболевания.

Китай неоднократно отрицал обвинения в том, что вирус вышел из одной из его лабораторий. В воскресенье министерство иностранных дел Китая процитировало заключение группы под руководством ВОЗ после посещения в феврале Уханьского института вирусологии (WIV) о том, что утечка из лаборатории крайне маловероятна. "США продолжают раздумывать над теорией лабораторных утечек", - заявило министерство иностранных дел в ответ на запрос The Wall Street Journal о комментариях, - "Действительно ли они озабочены поиском источника или все же пытаются отвлечь внимание?"

Администрация Байдена отказалась комментировать разведданные, но заявила, что все технически достоверные теории происхождения пандемии должны быть исследованы ВОЗ и международными экспертами.

"У нас по-прежнему есть серьезные вопросы о первых днях пандемии Covid-19, в том числе о происхождении вируса в Китайской Народной Республике", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, - "Мы не собираемся делать заявления, которые предвосхищают текущее расследование ВОЗ источника SARS-CoV-2. Мы всегда следуем правилам и никогда не комментируем вопросы разведки".

Пекин также утверждал, что вирус мог возникнуть за пределами Китая, в том числе в лаборатории на военной базе Форт-Детрик в Мэриленде, и призвал ВОЗ расследовать ранние вспышки Covid в других странах.

Большинство ученых говорят, что они не видели ничего, подтверждающего идею о том, что вирус пришел из военной лаборатории США, а Белый дом заявил, что нет веских причин для подобного расследования.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Уханьский институт вирусологии  не ответили на запросы о комментариях. Ши Чжэнли, главный эксперт по коронавирусу летучих мышей в этом институте, отрицает возможность того, что вирус просочился из ее лабораторий. Она рассказала группе под руководством специалистов ВОЗ, которая прибыла в Ухань в начале этого года, чтобы исследовать происхождение вируса, о том, что все сотрудники имеют отрицательные результаты тестирования на антитела к Covid-19. И текучести кадров в этой команде нет.

Марион Купманс, голландский вирусолог из этой группы, рассказала NBC News в марте, что некоторые сотрудники института вирусологии действительно заболели осенью 2019 года, но она объяснила это обычным сезонным заболеванием.

"Иногда возникали болезни, и это нормально. Ничего особенного не было", - сказала она, - "Может быть, один или два раза. Это определенно не что-то сверхъестественное".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Китай, США, Ухань, Коронавирус, Covid-19, Уханьский институт вирусологии.
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