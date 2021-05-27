Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая

В Украине по состоянию на утро 27 мая зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Среди заболевших 193 ребенка и 82 медработника. Больше всего заражений подтвердили в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 1402 человека; от осложнений скончались 183 пациента; переболели и выздоровели 16 867.

Всего за сутки проведено 67 564 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР -29 280, методом ИФА - 12 440, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 844.

Следует отметить, что всего в Украине заразились 2 млн 193 тысяч 367 человек, выздоровели - 2 млн 6 тысяч 918, летальных случаев - 50 076.

По сравнению с днем ранее наблюдается небольшой скачок заболеваемости, 26 мая подтвердили 3 395 заражений. Еще днем ранее, 25 мая, на коронавирус в Украине заболели 2 608 человек.