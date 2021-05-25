В Украине резко увеличилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 25 мая

В украинских центрах тестирования зарегистрировали 2608 человек с коронавирусом.

Об этом сообщили в отчете Минздрава 25 мая.

Отметим, что в сравнении с 24 мая, когда только 68 человек умерли, число погибших возросло на 249.

Согласно данным статистики за сутки в стране:

854 человека попали в больницу,

скончались 249,

вылечиться удалось 17504 гражданам,

прошли ковид-тесты ПЦР 23440 людей.

С начала первого заражения в стране заболели 2,18 млн граждан, вылечились 1,97 млн людей, а умерли 49,6 тысячи.

Больше всего зараженных:

в Киеве 402 человека,

на Львовщине 214 людей,

206 жителей Запорожской области,

на Киевщине 170,

"корону" подхватили 168 украинцев в Днепропетровской области.

Напомним, что послы стран-членов ЕС решили разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса Covid-19 одобренными вакцинами.