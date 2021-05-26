В Украине за сутки вдвое подскочило число госпитализаций с коронавирусом: сводка 26 мая

В центрах по тестированию у 3395 человек подтвердился диагноз COVID-19. При том, что госпитализировали более 1,7 тыс. человек.

Об этом сообщили в отчете Минздрава 26 мая.

Согласно данным статистики за 24 часа в стране:

в больницу попали 1778 граждан,

208 людей скончались,

14987 украинцев вылечились от коронавируса,

прошли ПЦР-тест 20742 пациента.

С начала пандемии в стране 2,18 млн украинцев подхватили "корону", а вылечились только 1,99 млн, число умерших тем временем приближается к 50 000.

За прошедшие сутки больше всего заражалось:

в Киеве 385 людей,

328 жителей Харьковщины,

277 украинцев заболели в Днепропетровской области,

в Запорожской области 219 граждан подхватили "корону",

на Киевщине 208 случаев заболевания.

Напомним, что 23 мая британские исследователи подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca при лечении нового штамма "короны", который впервые зафиксировали на территории Индии.