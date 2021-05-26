В Украине за сутки вдвое подскочило число госпитализаций с коронавирусом: сводка 26 мая

В центрах по тестированию у 3395 человек подтвердился диагноз COVID-19. При том, что госпитализировали более 1,7 тыс. человек.
Об этом сообщили в отчете Минздрава 26 мая.
Согласно данным статистики за 24 часа в стране:
С начала пандемии в стране 2,18 млн украинцев подхватили "корону", а вылечились только 1,99 млн, число умерших тем временем приближается к 50 000.
За прошедшие сутки больше всего заражалось:
Напомним, что 23 мая британские исследователи подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca при лечении нового штамма "короны", который впервые зафиксировали на территории Индии.