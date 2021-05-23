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"Индийский" штамм коронавируса - не приговор: стало известно, какие вакцины эффективны против него

"Индийский" штамм коронавируса - не приговор: стало известно, какие вакцины эффективны против него
13:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Исследования в Британии подтвердили высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против нового штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.

Как сообщает BBC, две дозы и Pfizer-BioNTech, и AstraZeneca дают хорошую защиту от индийского штамма, как и от британского. 

Вакцина Pfizer в 88% случаев эффективно предотвратила развитие симптомов через 2 недели после прививки второй дозой (против британского штамма - в 93%), а вакцина AstraZeneca - в 60% случаев (против британского штамма - в 66% случаев).

В то же время, их эффективность в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, тогда как против британского штамма - 50%.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что получение обеих доз вакцины является "абсолютно жизненно важным".

"Я все больше уверен, что мы идем по дорожной карте, потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает так же эффективно (против индийского варианта)", - сказал Хэнкок.

Напомним, ранее стало известно, что американские ученые представили результаты нового исследования, согласно которым коронавирус может стать обычной сезонной болезнью.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Covid-19, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.
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