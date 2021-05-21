Обнадеживающе: ученые рассказали, как долго после COVID-19 можно не бояться повторного заражения

Ученые представили результаты нового исследования иммунитета людей, переболевших коронавирусом, и рассказали, как долго в организме сохраняются антитела.

Об этом со ссылкой на медиков Страсбургского университетского госпиталя пишет Medrxiv.

Оказалось, что, в среднем, у человека отмечается устойчивость к COVID-19 на протяжение 13 месяцев. Ученые учитывали валидацию серологических анализов множества представителей госпиталя, которые вылечились от легкого течения COVID-19.

Ученые говорят, что иммунитет переболевших коронавирусом людей сохраняет долгосрочную устойчивость антител типа IgG более года. И все это время организм обладает способностью для своей защиты от повторного инфицирования. Впрочем, стоит учитывать и индивидуальные особенности организма, и тяжесть течения болезни.

Напомним, ученые сообщили о прорыве в диагностике коронавируса. Частицы COVID-19 теперь можно обнаружить за 1 секунду.