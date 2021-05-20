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Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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С помощью золота: ученые изобрели новый тест, определяющий COVID-19 за секунду

С помощью золота: ученые изобрели новый тест, определяющий COVID-19 за секунду
05:34 Сегодня Телеграф

Ученые Университета Флориды и Тайваньского национального университета Чиаотунг сообщили о прорыве в диагностике коронавируса. Частицы COVID-19 теперь можно обнаружить за 1 секунду.

Об этом сообщает Daily Mail.

Один из разработчиков сенсорного метода диагностики - докторант в области химической инженерии из Университета Флориды Мингхан Сиан говорит, что обнаружение присутствия вируса требует увеличения количества биомаркера. И новая биосенсорная полоска по форме похожа на коммерчески доступные тест-полоски на глюкозу, с небольшим микрофлюидным каналом на конце для ввода тестовой жидкости.

Сиан также поясняет, что внутри микрожидкостного канала несколько электродов подвергаются воздействию жидкости. Один из них покрыт золотом, а антитела к COVID прикрепляются к поверхности золота с помощью химического метода.

Тест-полоски будут одноразовыми, а вот испытательная плата будет использоваться повторно. 

Когда система выйдет на рынок, пока неизвестно, так как продолжается ее тестирование на точность. Однако, говорят разработчики, это будет мировой прорыв в определении коронавируса. 

Напомним, в Австралии разработали уникальное лекарство против коронавируса, которое, по словам ученых, убивает 99% COVID-частиц в легких.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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США, Ученые, Наука, Коронавирус.
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