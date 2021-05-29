Меньше заболевших детей и тяжелых случаев: статистика по коронавирусу в Украине 29 мая

На утро субботы, 29 мая, в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19, что на 210 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1309 человек;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 10199 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 25401 лица,

методом ИФА - 10963 лица,

экспресс-тестами - 21020 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2199769 лица;

выздоровели - 2030415 человек;

летальных исходов - 50 388;

проведения ПЦР-тестов - 10156756.

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