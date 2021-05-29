Меньше заболевших детей и тяжелых случаев: статистика по коронавирусу в Украине 29 мая

На утро субботы, 29 мая, в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19, что на 210 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине.