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Суббота, 29.05.2021
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Меньше заболевших детей и тяжелых случаев: статистика по коронавирусу в Украине 29 мая

Меньше заболевших детей и тяжелых случаев: статистика по коронавирусу в Украине 29 мая
08:32 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 29 мая, в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19, что на 210 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1309 человек;
  • летальных случаев - 156;
  • выздоровели - 10199 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 25401 лица,
  • методом ИФА - 10963 лица,
  • экспресс-тестами - 21020 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2199769 лица;
  • выздоровели - 2030415 человек;
  • летальных исходов - 50 388;
  • проведения ПЦР-тестов - 10156756.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Статистика, Коронавирус, СОVID-19.
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