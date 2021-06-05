В Киеве с 5 утра вставали в очередь на вакцинацию: фото столпотворения под МВЦ

В Киеве, в Центре вакцинации против коронавируса, открывшемся в Международном выставочном центре (МВЦ) в прошлую субботу, с утра, 5 июня, очереди занимали с пяти утра.

Об этом сообщает "Сегодня".

Здесь уже выстроились две очереди: очередь из тех, кто получил смс с приглашением и "живая" очередь, состоящая из зарегистрированных в приложении "Дія", но не получивших ответа.

При этом вакцинироваться в МВЦ приходят не только киевляне. Есть и те, кто приехал получить вакцину из других городов.

Позже стало известно, что начало кампании вакцинации в МВЦ откладывается, несмотря на то, что собралось приличное количество людей.

Причиной тому стало то, что накануне желающим вакцинироваться позвонили и пригласили на прививку, но SMS-сообщения об этом они не получили. А без SMS вакцинироваться теперь можно только, если становиться в "живую" очередь. Большинство не готовы выстоять живую очередь, поэтому разворачиваются и уходят.

Ранее "Телеграф" объяснял, откуда взялись две очереди у МВЦ в Киеве из желающих вакцинироваться от коронавируса в выходные.