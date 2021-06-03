Вакцинировать от коронавируса по выходным будут по-новому: что важно знать

В Киеве сменят правила для записанных на вакцинацию граждан через приложение "Дія".

Об этом 3 июня сообщили в Фейсбуке КГГА.

Сообщается, что 5 и 6 июня вакцинация в столице будет организована иным образом для сокращения очередей.

Таким образом, на выходных будут организованы два потока:

первый - для приглашенных на конкретное время,

второй - для тех, кто записался через "Дію", но приглашения пока не получил. Этим людям можно ожидать личного приглашения, либо простоять очередь.

Приглашенным требуется предоставить смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. При этом, даже в случае опоздания у них есть возможность пройти вакцинацию простояв очередь.

По данным администрации, центр по вакцинации будет работать с 10:00 до 17:30.

Отметим, что 30 мая в Киеве после открытия МВЦ образовались огромные очереди из желающих пройти вакцинацию.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказал о том, что важно знать желающим сделать прививку.