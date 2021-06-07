В Украине впервые за 11 месяцев число заболевших за сутки - ниже 600

В Украине в центрах для тестирования за сутки зарегистрировали 535 человек с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава за 7 июня.

Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки было 6 июля 2020 года, тогда оно составило 543 случая.

По данным статистики в стране:

в больницы попали 601 человек,

33 человека умерло,

1743 украинца вылечились,

прошли ковид-тест 17591.

С начала пандемии в стране вирус подхватили 2,21 млн граждан, вылечились 2,09 млн людей, умерли 51,2 тысячи украинцев.

Больше всего заболевали:

87 человек в Киеве,

78 в Николаевской области,

"корону" подхватили 52 жителя Киевщины,

47 украинцев заразились в Днепропетровской области,

получили положительный тест-ковид 42 гражданина в Ровенской области.

Напомним, что 3 июня Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, помогающей с обеспечением вакциной бедных стран.