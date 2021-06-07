В Украине впервые за 11 месяцев число заболевших за сутки - ниже 600

В Украине в центрах для тестирования за сутки зарегистрировали 535 человек с COVID-19.
Об этом говорится в отчете Минздрава за 7 июня.
Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки было 6 июля 2020 года, тогда оно составило 543 случая.
По данным статистики в стране:
С начала пандемии в стране вирус подхватили 2,21 млн граждан, вылечились 2,09 млн людей, умерли 51,2 тысячи украинцев.
Больше всего заболевали:
Напомним, что 3 июня Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, помогающей с обеспечением вакциной бедных стран.