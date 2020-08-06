Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

Игорь Новиков, который занимал должность внештатного советника президента Украины написал заявление об уходе.

Внештатный советник президента Игорь Новиков написал заявление. Об этом он собщил на своей странице в Facebook.

Новиков сопровождал публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

В заявлении сказано, что он увольняется по собственному желанию. О причинах своего решения он не сообщил.

"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - написал Новиков.

Напомним, Новиков был назначен Зеленским на должность внештатного советника 9 июля 2019 года. До этого Новиков был председателем украинского представительства Singularity University - SingularityU Kyiv Chapter.

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов 17 июля заявил, что временно уходит со своей должности на период местных выборов.

Он сообщил, что "манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением". При этом Бахматов заявил, что готов вернуться в команду Виталия Кличко после выборов.

Как сообщалось, чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака по силовому блоку, Зеленский подписал соответствующий указ.