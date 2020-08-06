Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных
Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Игорь Новиков, который занимал должность внештатного советника президента Украины написал заявление об уходе.

Внештатный советник президента Игорь Новиков написал заявление. Об этом он собщил на своей странице в Facebook.

Новиков сопровождал публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

В заявлении сказано, что он увольняется по собственному желанию. О причинах своего решения он не сообщил.

"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - написал Новиков.

Напомним, Новиков был назначен Зеленским на должность внештатного советника 9 июля 2019 года. До этого Новиков был председателем украинского представительства Singularity University - SingularityU Kyiv Chapter.

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов 17 июля заявил, что временно уходит со своей должности на период местных выборов. 

Он сообщил, что "манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением". При этом Бахматов заявил, что готов вернуться в команду Виталия Кличко после выборов.

Как сообщалось, чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака по силовому блоку, Зеленский подписал соответствующий указ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Президент.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
03 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
04 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
05 Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь