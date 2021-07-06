Без Крыма, Донецкой и Луганской областей: украинская компания оскандалилась с картой Украины

Вслед за телеканалом "ДОМ" в скандал попала еще одна украинская компания: представительство JBL в Украине опубликовало карту страны без временно оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

В этот раз "отличилось" представительство производящей акустику и аудиотехнику американской компании JBL в Украине.

Об этом пишет во вторник, 6 июля, утром на своей странице в соцсети Facebook эксперт по бизнесу, блогер Евгений Муджири.

Он также опубликовал скриншоты со "сториз" JBL в Украине, на которых сначала опубликована карта Украины без Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей с вопросом "из какого Вы города?", а также "извинения" за нее с заверением, что "компания проводит служебное расследование по факту произошедшего".

"Кое-кому нужно перенять опыт телеканала ДОМ и срочно привлечь к расследованию СБУ. Ох и мрази, слов нет", - прокомментировал произошедшее Муджири.

Как сообщалось, Россия шантажирует и угрожает странам, требуя таким образом не участвовать в украинском саммите Крымской платформы 23 августа, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.