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Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности

Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф

Россия шантажирует и угрожает странам, требуя таким образом не участвовать в украинском саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика".

По словам Кулебы, участие разных стран в Крымской платформе - это весьма показательный тест, кто и с кем в вопросе оккупированного полуострова. То ли страна с РФ и ее агрессией, то ли с Украиной и международным правом.

Министр говорит, что если изучить на карте региональные форматы, то стратегия весьма наглядна и просматривается "вертикальная ось от Балтийского до Черного моря". 

"Это пространство свободы, безопасности и процветания Украины, восточный фланг НАТО и ЕС. Усиление малых альянсов делает членство Украины в ЕС и НАТО исторически неизбежным на уровне практического взаимодействия", - говорит Кулеба, уверяя что уже через несколько месяцев Украина увидит результаты Крымской платформы.

Ранее Кулеба говорил, что хоть НАТО сохранит представительство в Черном море, Россия не готова пойти на обострение и начать реальную и полномасштабную, а не гибридную войну в этом регионе.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Россия, Крым, МИД, Шантаж, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа.
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