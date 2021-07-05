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Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым: детали скандала (фото)

Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым: детали скандала (фото)
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф

В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию и на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом. 

На это обратил внимание нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко. 

"На телеканале "Дом" публикуют карту РФ с оккупированным Крымом, как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский", - написал он. 

Гончаренко добавил, что видеозапись эфира уже была убрана с открытого доступа. 

В самом канале на это отреагировали, заявив, что после этого в редакции началась проверка, а то, как данное изображение попало в эфир будет выяснять СБУ. 

"Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен", - говорится в сообщении. 

Впрочем, в комментариях к записи люди высказали свое мнение о ситуации. 

Как сообщалось ранее, недавний опрос показал, что большинство украинцев негативно оценивает деятельность президента Владимира Зеленского

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

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Украина, Россия, Крым, СМИ, Алексей Гончаренко.
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