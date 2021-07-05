Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым: детали скандала (фото)

В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию и на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом.

На это обратил внимание нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

"На телеканале "Дом" публикуют карту РФ с оккупированным Крымом, как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский", - написал он.

Гончаренко добавил, что видеозапись эфира уже была убрана с открытого доступа.

В самом канале на это отреагировали, заявив, что после этого в редакции началась проверка, а то, как данное изображение попало в эфир будет выяснять СБУ.

"Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен", - говорится в сообщении.

Впрочем, в комментариях к записи люди высказали свое мнение о ситуации.

Как сообщалось ранее, недавний опрос показал, что большинство украинцев негативно оценивает деятельность президента Владимира Зеленского.