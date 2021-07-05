Украинцам не нравится путь, которым Зеленский ведет страну: результаты опроса (инфографика)

Большинство украинцев негативно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 22 по 29 июня.

В частности, 52,7% не одобряют деятельности Зеленского против 34,1%, одобряющих (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопросы).

Отметим, что в опросе принял участие 2031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме аннексированного Крыма).

Кроме того, оценивая курс Украины в целом, 20% из опрошенных украинцев считают, что страна идет в правильном направлении и 64% - в неправильном (еще 16% не определились или отказались отвечать на вопросы).

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский является первым президентом Украины, который после двух лет президентства сохранил достаточно высокий рейтинг.