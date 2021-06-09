Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского

Владимир Зеленский является первым президентом Украины, который после двух лет президентства сохранил достаточно высокий рейтинг, чтобы сохранять лидерство, и этому есть пояснение.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

"Что отличает последние годы, это впервые президент после двух лет правления имеет достаточно высокий рейтинг для того, чтобы победить любого своего потенциального соперника. Должен сказать, что такого в истории Украины не бывало", - сказал Головаха.

Он отметил, что, как и у других президентов, рейтинг Зеленского падает, но не так стремительно, как у его предшественников.

"Рейтинг падает, безусловно, и существенно, но не до такой степени, чтобы его победили конкуренты. Что было всегда после двух лет правления всех прочих президентов Украины", - констатировал Головаха.

Социолог выразил мнение, что объясняется этот феномен усталостью украинцев.

"Как мне кажется, люди уже отчаялись искать, разных выбирали и все равно их чувства были обмануты. Они ужасно не хотят еще раз разочаровываться. Потому что уже где-то чувствуют: "Кого же и где тогда выбирать?", - сказал Головаха.

Он подчеркнул, что это шанс, который дается Зеленскому благодаря тому, что населению надоело каждый раз надеяться на очередного и получать разочарование, "поэтому с таким нежеланием они и расстаются со своими ожиданиями".

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