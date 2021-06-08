Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом

Нежелание видеть Владимира Зеленского в президентском кресле во второй раз на фоне падения его рейтинга, означает то, что "холодильник выиграл у телевизора", и действующему гаранту от этого не светит ничего хорошего.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил политэксперт Александр Леонов.

"Рейтинг четко показывает, что в Украине холодильник выиграл у телевизора - и выиграл нокаутом. И последствия для Зеленского будут достаточно серьезными", - отметил он.

По словам эксперта, Зеленского не спасает даже тот факт, что в президентском рейтинге он еще на первом месте (27,3%), ведь "более 50% граждан не хотят, чтобы он шел на второй срок".

То есть, как говорит Леонов, респонденты не воспринимают поход Зеленского на второй срок.

"Его риторика все больше входит в диссонанс с тем, что видят люди в реальности. Если год назад его вызывания воспринимались на "ура", такие себе позитивные новости, то сейчас это вызывает возмущение, раздражение. И все это может "выстрелить", когда придет время голосовать. Если не в первом туре, то точно во втором, когда у нас нередко выигрывают те, кто может обеспечить голосование не столько за себя, сколько против другого кандидата", - резюмирует он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Риторика Зеленского все больше расходится с действиями: президенту предрекли серьезные последствия.