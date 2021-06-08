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Риторика Зеленского все больше расходится с действиями: президенту предрекли серьезные последствия

Риторика Зеленского все больше расходится с действиями: президенту предрекли серьезные последствия
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце мая – начале июня, свидетельствуют о том, что хоть Владимир Зеленский лидирует в партийном рейтинге, но большинство украинцев не поддерживает его выдвижение на второй срок. Также, по данным опроса КМИС, уровень жизни половины украинцев значительно упал

Эти данные проанализировал для "Телеграфа" исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политэксперт Александр Леонов

По мнению Александра Леонова, данные нового опроса КМИС демонстрируют, что усиливается разлом между восприятием Зеленского украинцами.

"В президентском рейтинге он еще на первом месте (27,3%, тогда как у ближайшего преследователя - Петра Порошенко - 14,6% - Авт.). Но при этом более 50% граждан не хотят, чтобы он шел на второй срок, - отмечает политэксперт. - Рейтинг четко показывает, что в Украине холодильник выиграл у телевизора - и выиграл нокаутом. И последствия для Зеленского будут достаточно серьезными".

Александр Леонов обращает внимание, что более 90%  респондентов говорят о том, что пострадали из-за роста тарифов. Такой же процент жалуется на повышение цен. У более половины опрошенных ухудшилось финансовые положение. Треть столкнулись с потерей работы, столько же – с понижением зарплаты.

"В происходящем больше 40% винят коррумпированность власти. Это именно то, с чем Зеленский обещал бороться. Но все больше его риторика расходится с делом. Треть опрошенных назвали власть некомпетентной, - подчеркивает политэксперт. - Все это приводит к тому, что партийный рейтинг "Слуги народа" упал. Эта партия уже не является лидером, потому что впереди - в пределах статистической погрешности (у СН 17,7%), соревнуется с "Европейской солидарностью" (15,4%) и ОПЗЖ (14,7%). И в любой момент СН с первого места может переместиться на третье. А динамика говорит, что это может произойти достаточно скоро. 54% не хотят повторного выдвижения Зеленского. Это скрытый антирейтинг. Респонденты не воспринимают его поход на второй срок. Его риторика все больше входит в диссонанс с тем, что видят люди в реальности. Если год назад его вызывания воспринимались на "ура", такие себе позитивные новости, то сейчас это вызывает возмущение, раздражение. И все это может "выстрелить", когда придет время голосовать. Если не в первом туре, то точно во втором, когда у нас нередко выигрывают те, кто может обеспечить голосование не столько за себя, сколько против другого кандидата".

Напомним, что результаты исследования показали, как карантин повлиял на употребление алкоголя среди населения Украины.

 

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Рейтинги, КМИС, Опросы, Владимир Зеленский.
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