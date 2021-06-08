Уровень жизни половины украинцев значительно упал, и каждый третий винит в этом власть (опрос)

У большей половины украинцев за последние 2 года ухудшилось финансовое положение. При этом треть граждан считает, что в этом виноваты власти.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.
Согласно данным опроса, 54,4% граждан отметили тенденцию ухудшения их финансового положения за прошедшие 2 года. В то де время только у 11,3% опрошенных наблюдалось улучшение, а 33,6% говорили, что их финансовое положение не изменилось.
При этом 91,5% людей в течение года сталкивались с ростом цен на коммуналку, а 90,6% также отметили рост цен на основные продукты питания. 35,4% украинцев столкнулись со снижением зарплаты или пенсии, в то время как работу потеряли или частично ушли с нее - 31,9% опрашиваемых.
Среди граждан мнения о причинах таких изменений разошлись:
Напомним, что результаты исследования показали, как карантин повлиял на употребление алкоголя среди населения Украины.