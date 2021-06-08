Уровень жизни половины украинцев значительно упал, и каждый третий винит в этом власть (опрос)

У большей половины украинцев за последние 2 года ухудшилось финансовое положение. При этом треть граждан считает, что в этом виноваты власти.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.

Согласно данным опроса, 54,4% граждан отметили тенденцию ухудшения их финансового положения за прошедшие 2 года. В то де время только у 11,3% опрошенных наблюдалось улучшение, а 33,6% говорили, что их финансовое положение не изменилось.

При этом 91,5% людей в течение года сталкивались с ростом цен на коммуналку, а 90,6% также отметили рост цен на основные продукты питания. 35,4% украинцев столкнулись со снижением зарплаты или пенсии, в то время как работу потеряли или частично ушли с нее - 31,9% опрашиваемых.

Среди граждан мнения о причинах таких изменений разошлись:

42,9% - уверены, что всему причина коррупция, ее высокий уровень,

33,8% - считают, что данная экономическая ситуация сложилась из-за некомпетентности властей,

10,6% - приписывают нынешнее экономическое положение войне на Донбассе,

8,3% - считают, что во всем виновата пандемия коронавируса.

Напомним, что результаты исследования показали, как карантин повлиял на употребление алкоголя среди населения Украины.