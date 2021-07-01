Сторонники и противники "закона об олигархах" в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

На внеочередном заседании парламента в четверг, 30 июля, за инициированный президентом законопроект проголосовали 275 нардепов (при 226 минимально необходимых голосах).

Как и писал ранее "Телеграф", законопроект поддержали фракция "Слуга народа", депутатские группы "Доверие" и "За майбутне", а также несколько внефракционных нардепов.

В частности, "Слуга народа" дала 231 голос "за", "Доверие" и "За майбутне" - по 18 голосов. Поддержали законопроект и 8 внефракционных нардепов.

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