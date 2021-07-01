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Четверг, 01.07.2021
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Оппозиция единогласно против, но законопроект Зеленского о деолигархизации примут в обоих чтениях - источник

Оппозиция единогласно против, но законопроект Зеленского о деолигархизации примут в обоих чтениях - источник
12:23 Сегодня Телеграф Здание Верховной Рады

Законопроект №5599 о деолигархизации в скором времени может стать законом, несмотря на то, что все оппозиционные фракции, - ОПЗЖ, "Голос", "ЕС" и "Батькивщина", - сообщили, что поддерживать проект не будут и высказали ряд замечаний.

Об этом негласно говорят для "Телеграфа" как в "Слуге народа", так и в других политических силах.

Источники в президентской партии сообщили, что 30 июня фракция "Слуга народа" собиралась на заседание по этому вопросу.  По словам одного из внефракционных депутатов, который прокомментировал "Телеграфу" на условиях анонимности сложившуюся ситуацию, проголосуют в первом чтении силами "Слуги народа", "Доверия" и "За майбутне". По словам собеседника издания, есть определенные договоренности:

"Слуги" отдадут голоса, потому что законопроект президентский и нужен для пиара. Это же такая мощная тема для всех эфиров, кроме того, инициатива лично Зеленского, зачем кому-то потом проблемы", - рассказал депутат. Так же, по его словам, примут и во втором чтении. 

Больше читайте в статье на "Телеграфе": Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Закон, Олигархи, Владимир Зеленский, Верховна рада України.
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