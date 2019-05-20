В Конгрессе выступили за импичмент Трампу

Новости мира: Республиканец выступил за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Первый республиканец в Конгрессе США публично выступил за импичмент президенту страны Дональду Трампу. В субботу член Палаты представителей от Мичигана Джастин Амаш опубликовал серию из 13 твитов, в которых он изложил свои выводы из доклада спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера и выступил с обвинениями в адрес министра юстиции Уильяма Барра, отказывающегося предоставить Конгрессу полную версию документа.

Об этом сообщает DW.

По мнению Амаша, Барр преднамеренно ввел в заблуждение общественность своей слишком осторожной интерпретацией доклада спецпрокурора. Между тем, вопреки изложению Барра, доклад Мюллера свидетельствует о совершении Трампом действий, которые являются поводом для импичмента, подчеркнул он.

По словам конгрессмена, доклад излагает все составляющие препятствования Трампом юстиции. "На основании подобных доказательств любой человек, который не является президентом Соединенных Штатов, без всякого сомнения, получил бы обвинительный приговор", - подчеркнул он далее.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подверг критике конгрессмена Джастина Амаша, назвав его "абсолютно легковесным", после того как законодатель от Мичигана стал первым республиканцем, призвавшим к импичменту Трампа. Президент заявил, что "никогда не был фанатом" конгрессмена, работающего в Палате представителей пятый срок.

"Он выступает против меня и некоторых наших великих республиканских идей и политики исключительно ради того, чтобы его имя зазвучало в противоречивой ситуации", – заявил президент.

"Джастин – неудачник, который, к сожалению, играет на руку нашим оппонентам", – написал Трамп.