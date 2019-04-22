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Трамп заявил, что ему невозможно объявить импичмент

Трамп заявил, что ему невозможно объявить импичмент
21:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - написал он в Twitter.

"Это демократы совершали преступления, а не ваш президент-республиканец!" - добавил Д.Трамп.

Д.Трамп также позднее заявил журналистам, что он совершенно не волнуется по поводу обсуждений относительно импичмента.

"Нисколько", - заявил Д.Трамп, отвечая журналистам на соответствующий вопрос во время традиционного пасхального катания яиц перед Белым домом.

Также президент отреагировал на сообщения СМИ о том, что в докладе Р.Мюллера есть многочисленные свидетельства того, что сотрудники Д.Трампа не подчиняются ему.

"Никто не ослушивается моих распоряжений", - заявил Д.Трамп.

В докладе говорится, что многие помощники Д.Трампа не соглашались выполнять его указания, которые могли бы помешать "российскому" расследованию.

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"Попытки президента повлиять на расследование по большей части были неуспешными, но это произошло в основном потому, что люди, окружавшие президента, отказывались выполнять его приказы и удовлетворять его запросы", - говорится в докладе.

На прошлой неделе был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ряд представителей Демократической партии высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против нынешнего президента США. Так, первой, кто во всеуслышание призвал это обсудить, стала кандидат в президенты от этой партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

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Импичмент, Президент США, Мюллер, Дональд Трамп.
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