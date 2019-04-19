Скачать
Пятница, 19.04.2019
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму
Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму
Челси изменил цену на Азара
Челси изменил цену на Азара
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов

Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму

Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп: Вмешательство россиян в выборы 2016-го года, произошло при президентстве Обамы.

В четверг, 18 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил во вмешательстве россиян в президентские выборы 2016-го года своего предшественника, Барака Обаму.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, сообщает корреспондент Укринформа.

“Все, что россияне совершили в отношении выборов 2016-го года, произошло при президентстве Обамы. Ему об этом докладывали, но он ничего не сделал!” - подчеркнул американский президент.

Трамп в очередной раз отметил, что действия россиян “именно на голосования не повлияли”.

Напоминаем, в четверг, 18 апреля, был обнародован полный отчет расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016-го года и возможного сотрудничества с ними кампании Дональда Трампа. Его объем - 448 страниц. В них подробно говорится о все средства россиян - от отдельных лиц и организаций к российскому правительству - которые были применены с целью манипуляции общественным мнением и вмешательства в президентские выборы в США.

Согласно выводам спецпрокурора, достаточной доказательной базы относительно сознательного сотрудничества Трампа с россиянами для вмешательства в выборы найдено не было. Однако именно вмешательство Кремля названо “масштабным и беспрецедентным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Выборы, Россия, РФ, Президент, Барак Обама, Дональд Трамп, Роберт Мюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
02 Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч
03 В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены
04 ЦИК отстранила доверенных лиц Зеленского на 4 округах
05 Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу
Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь