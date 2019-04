Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму

В четверг, 18 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил во вмешательстве россиян в президентские выборы 2016-го года своего предшественника, Барака Обаму.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, сообщает корреспондент Укринформа.

“Все, что россияне совершили в отношении выборов 2016-го года, произошло при президентстве Обамы. Ему об этом докладывали, но он ничего не сделал!” - подчеркнул американский президент.

Трамп в очередной раз отметил, что действия россиян “именно на голосования не повлияли”.

Anything the Russians did concerning the 2016 Election was done while Obama was President. He was told about it and did nothing! Most importantly, the vote was not affected.

