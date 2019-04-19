Трамп вновь обвинил во вмешательстве россиян в выборы Обаму

Новости мира: Дональд Трамп: Вмешательство россиян в выборы 2016-го года, произошло при президентстве Обамы.

В четверг, 18 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил во вмешательстве россиян в президентские выборы 2016-го года своего предшественника, Барака Обаму.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, сообщает корреспондент Укринформа.

“Все, что россияне совершили в отношении выборов 2016-го года, произошло при президентстве Обамы. Ему об этом докладывали, но он ничего не сделал!” - подчеркнул американский президент.

Трамп в очередной раз отметил, что действия россиян “именно на голосования не повлияли”.

Anything the Russians did concerning the 2016 Election was done while Obama was President. He was told about it and did nothing! Most importantly, the vote was not affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2019 г.

Напоминаем, в четверг, 18 апреля, был обнародован полный отчет расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016-го года и возможного сотрудничества с ними кампании Дональда Трампа. Его объем - 448 страниц. В них подробно говорится о все средства россиян - от отдельных лиц и организаций к российскому правительству - которые были применены с целью манипуляции общественным мнением и вмешательства в президентские выборы в США.

Согласно выводам спецпрокурора, достаточной доказательной базы относительно сознательного сотрудничества Трампа с россиянами для вмешательства в выборы найдено не было. Однако именно вмешательство Кремля названо “масштабным и беспрецедентным.