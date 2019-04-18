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"Российское дело" Трампа: Барр обнародовал отчет спецпрокурора Мюллера

"Российское дело" Трампа: Барр обнародовал отчет спецпрокурора Мюллера
17:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Генпрокурор США Уильям Барр обнародовал отредактированный отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском деле".

Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера не установило сговора с Россией ни президента США Дональда Трампа, ни его помощников во время президентской кампании в 2016 году, передает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Уильяма Барра.

По словам Барра, расследование не установило факты сговора или координации участников кампании Дональда Трампа с российским правительством.

"Российские оперативники не имели сотрудничества с президентом Трампом или кампанией Трампа", - сказал он перед обнародованием отредактированного отчета Мюллера.

Спецпрокурор Барр заявил, что в отчете Мюллера содержатся 10 эпизодов с участием Трампа, которые «были исследованы как потенциальные акты препятствования правосудия». Однако нет достаточных доказательств, которые бы подтверждали преступления президента.

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Кроме этого, Дональд Трамп в роли действующего президента не использовал полномочия для влияния в расследование Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп позже в четверг опубликовал в Твиттере изображение с надписью Game over (Игра окончена - ред.) после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, подтвердившего, что двухлетнее расследование не выявило сговора предвыборного штаба главы государства с Россией.

"Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена", - гласит текст на картинке.

Изображение выполнено в стиле телесериала "Игра престолов".

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В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

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РФ, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Вмешательство в выборы, Российское дело, Уильям Барр.
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