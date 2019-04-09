Путин о "российском деле" в США: Это и есть кризис политической системы

Владимир Путин заявил, что в США наблюдается "политический кризис" из-за "атак" против действующего президента Дональда Трампа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в США происходит кризис политической системы, поскольку продолжаются атаки на законно избранного президента Дональда Трампа.

Как передает корреспондент в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге.

«Ситуация внутриполитическая в США легче не стала, какие-то новые ищут поводы для атак на президента Трампа. Мне действительно кажется, что это какой-то элемент кризиса в самой политической системе США», - сказал Путин.

«Посмотрите, что происходит: те группы, которые атакуют законно избранного президента, они не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты. Это и есть кризис политической системы, такого раньше в истории США мы никогда не видели. Да, идет острая предвыборная борьба, но если кандидат побеждает, то тогда с этим все соглашаются, всегда так было, и объединяются вокруг главы государства для реализации общенациональных задач. Ничего подобного сейчас мы в Штатах не видим, наоборот, раскол продолжается», - добавил он.

При этом российский президент считает, что американские элиты поставили свои групповые и партийные интересы выше национальных.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США и изначально говорила, что комиссия специального прокурора Департамента юстиции Роберта Мюллера ничего не найдет. «Россия не вмешивалась ни в какие выборы. И второе, не было никакого сговора между Трампом и Россией. Мы не были знакомы с Трампом, он приезжал в Москву, но как бизнесмен, и это не было событием для нас», - сказал Путин.

«Я совершенно не защищаю сейчас президента Трампа, у нас полно разногласий. При его администрации введено огромное количество санкций против России, с чем, конечно, мы не соглашаемся и не согласимся никогда, и считаем, что это контрпродуктивно. Но если будет возобновлен диалог между США и Россией полноценный, равноправный, в том числе по вопросам, которые представляют интересы и для нас, и для всего человечества, по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы», - добавил он.

По его словам, Россия готова сотрудничать с любым президентом, которого выберет американский народ.

«Хотим мы или нет, это не от нас зависит - это же не та сфера, где такие категории приминаются. Мы с уважением относимся к выбору американского народа, кто бы ни был президентом, мы готовы с ним работать», - сказал президент в ответ на вопрос, хочет ли он, чтобы действующий президент США победил в выборах 2020 года.