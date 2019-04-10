За кампанией Трампа шпионила разведка США, убежден Барр

Новости мира: Генпрокурор Уильям Барр допустил, что за президентом США Дональдом Трампом шпионили собственные разведывательные службы США.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, назначенный президентом Дональдом Трампом в начале этого года, убежден, что за кампанией нынешнего президента "шпионили" разведывательные службы США, которые собирали информацию относительно "российского" дела.

Об этом высокопоставленный чиновник заявил во время слушаний в среду в Комитете по ассигнованиям Сената США, сообщает корреспондент.

"Я думаю, что шпионаж все же имел место", - сказал Барр, отвечая на уточняющие вопросы законодателей.

В то же время, чиновник отказался обосновать, почему именно он так считает, добавив, что существуют определенные правила, которые ограничивают разведывательные органы собирать информацию о политиках внутри государства. Он уточнил, что говорит не о ФБР, а о разведывательных органах.

"Я не утверждаю, что эти правила были нарушены, но я думаю, что важно изучить ситуацию", - отметил генпрокурор. Он подчеркнул, что вопрос заключается в том, имело ли место надлежащее юридическое обоснование для расследования и сбора информации.

Напомним, доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США могут опубликовать в течение недели.