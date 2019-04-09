"Российское дело": доклад Мюллера покажут уже на неделе

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20:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США могут опубликовать в течение недели.

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который возглавлял расследование о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году, может быть опубликован в течение одной недели.

Об этом генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил в Конгрессе США во вторник, 9 апреля, предает Deutsche Welle.

Часть данных будет недоступна для общественности, добавил генпрокурор. По его словам, подобные меры коснутся информации об источниках спецслужб, а также данных, затрагивающих частную жизнь ”второстепенных действующих лиц”, которым не предъявлены какие-либо обвинения.

Комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера с мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. 22 марта в Минюсте США сообщили о завершении расследования. Двумя днями позже Барр после ознакомления с его результатами заявил, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

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В докладе, как отметил генпрокурор в письме в Палату представителей Конгресса США, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, через ”Агентство интернет-расследований”, которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.

Сам Дональд Трамп заявил, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора, а осведомлен лишь о выводах документа. Глава государства назвал ”потраченным впустую” время, в течение которого продолжалось расследование.

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США, Роберт Мюллер, Российское дело, Уильям Барр.
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