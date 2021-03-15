Под Ермаком зашаталось кресло: уволит ли Зеленский главу ОП после выхода фильма Bellingcat

Понедельник, 15 марта, должен был стать "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины. Такое пророчество сделал недавно украинский журналист Дмитрий Гордон.

Вскоре в эфире одной из программ на радиостанции "Эхо Москвы" он признался, что речь идет о выходе фильма о провале спецоперации по поимке "вагнеровцев".

Насколько этот фильм и этот день могут быть судьбоносными для Украины в целом и главы Офиса президента – Андрея Ермака – в частности, разбирался "Телеграф".

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев уверен, что изначально тема с якобы слитой операций по задержанию "вагнеровцев" была направлена против главы Офиса президента. Ведь, согласно данным СМИ, об операции было доложено президенту Украины и главе его Офиса. После чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы. "Вагнеровцы" были задержаны, но в итоге вернулась в РФ.

"Практически сразу начала всплывать фамилия Ермака как якобы главного виновника срыва операции. Остальное было фоном, - поясняет Руслан Бизяев. - Ключевое последствие, на которое рассчитывают те, кто поднял эту тему и активно ее обсуждает – отставка Ермака. Мол, если ее не будет, то у Зеленского не будет контактов с нашими западными партнерами - и он станет нерукопожатым. Ермаку важно показать, что всё это выдумки, манипуляции, а то информационная операция с целью создать негативный образ Офиса президента и косвенно связать его со страной-агрессором. Пока чаши весов не склонились ни к одной стороне. Но если фильм Bellingcat действительно будет базироваться на каких-то неопровержимых фактах причастности Ермака к ситуации с "вагнеровцами", это можно будет рассчитывать как "черную метку" ему от британской разведки Mi-6. Именно она, по некоторым данным, стоит за Bellingcat". В Украине заговорили о скорой отставке Ермака: кто запустил этот слух и что известно на данный момент

По мнению эксперта, Ермаку после выхода фильма не удастся отмолчаться – придется как-то реагировать.

"И делать это нужно будет, не вызвав внутриполитический кризис - ни в Офисе президента, ни в системе исполнительной власти в целом. Пока Ермак держит удар и паузу. Но в целом эта история его уже ослабила, - считает Руслан Бизяев. - И не исключено, что Зеленский может отправить главу своего Офиса в отставку. Правда, сделает это, думаю, не под предлогом того, что может быть изложено в фильме, а по совокупности факторов. Приплетут и провал вакцинации, и ситуацию с МВФ, и коррупционные зашквары. Многое, к чему Ермак, возможно, не причастен. Но что позволит уволить его, завернув это в красивую обертку. Чтобы у общества не сложило впечатление, что скандал с "вагнеровцами" – основная причина отставки".

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что пока рано говорить о том, что именно будет продемонстрировано в расследовании Bellingcat. Тем более, что выход фильм перенесен на начало апреля.

"Я не исключаю, что ни одна из сторон не будет удовлетворена расследованием. Ни те, кто считают, что спецоперации СБУ не было. Ни те, кто считает, что она была сорвана. Более того, вагнергейт продолжается насколько долго, что у многих уже сложилось впечатление о том, что произошло. И вряд ли это впечатление изменит расследования журналистов-детективов, - считает Богдан Петренко. - Зато сам факт раскрутки темы "спецоперации СБУ" бьет в ряд целей. Первая – внутриполитическая. Это удар по позициям Ермака. Попытка если не устранить его от президента, то сделать менее влиятельным. Вторая - о чем часто говорят - оправдание Кремля. То есть, Кремль хочет доказать, что не пытался с помощью силового варианта повлиять на Беларусь и Лукашенко. Мол, это всё - "спецоперация СБУ". Хоть на самом деле происходит мягкая оккупация Россией Беларуси".

Третья цель, по мнению эксперта, – это демонизация СБУ. То есть, перекладывание на внешние факторы всех проблем, которые могут случаться внутри РФ.

"Фактически, мы застряли между двух парадигм - выявить вип-предателя и ухудшить геополитическую ситуацию. Или оправдать предателя, но сохранить удобное нам внешнее расписание, - поясняет Богдан Петренко. - Кто заинтересован в отстранении Ермака? Да, наверное, любой не из окружения Ермака. Начиная с внешнего фактора и заканчивая группами влияния в самой партии «Слуга народа» и в Офисе президента. Вопрос в том – отстранит ли его Зеленский. И здесь всё будет зависеть от совершенно других - психосоциологеских, а не политических факторов. В частности, от способности Ермака и дальше перетаскивать негатив на себя, оставляя президента "белым и пушистым". Или превращение его в токсичного, который заражает своим негативом и президента".

Бывший сотрудник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что Ермаку удастся сохранить свое кресло.

"Информированными и ключевыми источниками готовящегося расследования Billingcat будут бывшие офицеры ГУР Минобороны Украины, которые были уволены в связи с разглашением факта провала самой операции, - отмечет Иван Ступак. - В свою очередь, Офис президента в лице Андрея Ермака будет всячески отрицать не только провал операции, а также вероятность ее преднамеренного слива спецслужбам РФ. Возможность того, что фильм-расследование повлечет за собой отставку главы Офиса президента, я оцениваю в 30%. Основная стратегия ОП будет сведена к тактике: "держать удар, а со временем всё забудется и растает как дым". По аналогии со скандалом о торговле должностями, в котором якобы был замешан брат Андрея Ермака - Денис".

А вот вероятность проведения массовых протестов возле Офиса президента после выхода фильма Иван Ступак оценивает на уровне 85%.

"В любом случае, Владимиром Зеленским бездарно упущено время, чтобы безболезненно для своего имиджа и личного рейтинга выйти из такого грязного скандала", - резюмирует эксперт.

В конце прошлого года стало известно, что команда Bellingcat, ранее расследовавшая крушение самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над документальным фильмом о провале спецоперации украинских спецслужб по захвату 28 боевиков ЧВК "Вагнер".