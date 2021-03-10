Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел ввиду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта.

Об этом он заявил в эфире одной из программ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Секрета я делать уже не буду. Это будет выход фильма о бездарно проваленной суперспецоперации, которая проводилась в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, Турции и Украины", - сказал он уточнив, что речь идет про спецоперацию по поимке "вагнеровцев".

По его словам, она была провалена из-за предательства внутри украинского руководства.

"Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании (Bellingcat о "вагнеровцах", - Авт.)", - уточнил он.

Как сообщалось, время выхода фильма о провале в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым, может быть перенесено на конец марта.

Отметим, что о том, что Гордон засекретил именно дату выхода расследования Bellingcat о "вагнеровцах", рассказала "Телеграфу" консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова. Подробнее об этом, читайте в материале: "Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта.