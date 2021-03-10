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Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"

Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Sputnik

Время выхода фильма о провале в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым, может быть перенесено на конец марта.

Об этом пишет в среду, 10 марта, интернет-издание "ZN.UA" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Изначально планировалось, что фильм выйдет 15 марта. Однако его создатели решили провести досъемки. С этой целью в Украину прибыла съемочная группа с автором фильма Грозевым.

"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта

"Будут записаны интервью с рядом лиц, входящих в окружение экс-президента Украины Петра Порошенко. В их числе и один из народных депутатов Украины, активно комментировавший срыв операции по поимке "вагнеровцев", - говорится в заметке.

Но главное, отмечают в издании, во время досъемок командой Bellingcat будет записана позиция Офиса президента Владимира Зеленского.

Как пишет издание, "в конце марта фильм выйдет в YouTube".

Как сообщалось, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщили, что ведутся поиски еще 200 боевиков.

В тот же день президент Беларуси Лукашенко собрал Совет нацбезопасности и заявил о "грязных намерениях" россиян.

В Кремле заявили, что ничего не знают о наемниках Вагнера и о том, с какой целью те прибыли в Беларусь. Кроме того, российский посол заявил, что задержанные россияне пребывали под Минском так, как опоздали на самолет.

12 августа украинский Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из числа задержанных, которые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донбасса в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь выдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и ГУР Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Украины Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В ОПУ отрицали сам факт проведения подобной операции, и, как следствие, утечку информации. Так, лично Ермак в заявлении, опубликованном на сайте президента, заявил, что "все это выдумки от начала и до конца".

Также отрицали подготовку какой-либо спецоперации в СБУ, однако в сентябре 2020 года СБ Украины в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

В декабре 2020 года Христо Грозев сообщил, что команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над документальным фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК "Вагнер"

3 марта 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера допрашивается ряд лиц, в том числе глава Офиса президента Ермак.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 148

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Фильм, Съемки, Дата, Выпуск, Перенос, Bellingcat, ЧВК Вагнера.
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