"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта

По словам известного украинского журналиста и интервьюера Дмитрия Гордона, 15 марта станет тяжелым днем для украинского общества. Даже неким "своеобразным водоразделом". Действительно ли журналист может говорить о чем-то важном или же он просто занимается самопиаром? "Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает следующим образом: "Давайте предположим, что Гордон действительно знает что-то такое аховое. Например, дату выхода в свет расследования Bellingcat. То есть мы опускаем такие факторы как любовь Гордона к самопиару, тот факт, что он может ошибаться, самолюбование и тому подобные всем известные характеристики Дмитрия – и переходим сразу к тому, что ему, как и Менделееву, приснилось нечто. У Менделеева это была таблица химических элементов, у Гордона – информационный повод. Берём кофейную гущу и начинаем гадать. Предлагаю сразу представить, что это будет расследование Bellingcat и на этом остановиться".

Речь идет о выходе фильма о провале в прошлом году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым.

Намного интереснее, по мнению политэксперта, совсем другое. А именно – зачем Гордон это озвучил.

"Опять же, если мы опустим момент, что Дмитрий хотел много цитирований в СМИ, а предположим, что это такой приём антикризисного пиара – сосредоточить внимание на чем-то, тем самым отвлекая его от других важных тем. В таком случае проект "15 марта" будет активно подогреваться следующие 5 дней, чтобы аудитория ждала именно этот день. И если вдруг расследование к этому моменту будет не готово, часть аудитории останется недовольной – и не будет доверять информации, которая позже появится. Так устроен человек – ему пообещали, он ждёт, чем ближе дата, тем сильнее ждёт. И если не получает – обижается, что его обманули в его ожиданиях. Но обида направлена не на того, кто озвучил, о нем уже забудут, а на того, кто не сделал", – отмечает Татьяна Лупова.

И делает вывод, что в Офисе президента появились пиарщики, которые стараются любыми доступными способами отвлечь внимание от информации, которая будет озвучена компанией Bellingcat.

"Последние заявления Юлии Мендель: ее интервью и конфликт с Аслундом – об этом же. Не знаю, будет ли что-то 15 числа, но то, что весь месяц нам будет нескучно, это точно", – резюмирует Татьяна Лупова.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин признался, что скептически относится к такому источнику информации как Гордон, равно как к его заявлениям.

"На мой взгляд, он просто нагнетает ситуацию. Нет предпосылок, чтобы украинское общество кардинально изменило свое отношение к чему-либо или к кому-либо. Скорее всего, 15 марта мы услышим какие-то заявления в стиле новых фактов о "вагнер-гейте". Или пустое сотрясение воздуха, чем любит заниматься Гордон", – говорит Влад Волошин.

Вариант с обострением ситуации на Донбассе и переходом Киева на силовой вариант эксперт исключает.

"На Донбассе ситуация, действительно, обостряется. Но не верю, что до 15 марта или вскоре после ситуация может кардинально измениться. Да, сейчас происходит определенное накопление сил и средств в районе линии разграничения – как с одной, так и с другой стороны. Но это больше напоминает "бряцанье оружием" в ходе подготовки к политическим торгам, а не будущую военную операцию. К тому же, президент Зеленский вчера в очередной раз заявил, что он и далее будет придерживаться пути мирного урегулирования конфликта. И подчеркнул, что ради этого готов встречаться с лидерами нормандского формата один на один. Так что обострение с нашей стороны исключено", – подчеркивает Влад Волошин.

Напомним, что ГБР в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера допрашивало ряд лиц, в том числе главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

На этом фоне в Украине вновь заговорили о возможной отставке Ермака.