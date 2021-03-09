"Начнут опять расти волосы?" Гордон насмешил украинцев заявлением о грядущей "сенсации" (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который, по его словам, наступит 15 марта.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю на впереди ждут нелегкие испытания. Я думаю о том, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества. Потому что, я думаю, информация которая будет озвучена 15 марта станет исторической для Украины", - сказал он, добавив, что не может говорить о том, кто озвучит таинственную информацию, а "все, кому надо об этом знать, об этом знают".

На это заявление отреагировал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Я далёк от Ванги, но что это может быть?", - написал он.

Он предложил два варианта:

начало деоккупации Донбасса военным путем;

удар по экс-президенту Петру Порошенко.

Однако позже добавил, что, возможно, речь идет о выходе фильма о провале операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым.

О чем говорит Гордон попытались угадать и пользователи сети:

Как сообщалось ранее, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в СБУ по фактам, содержащимся в записях его разговора с бывшим помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.