"Начнут опять расти волосы?" Гордон насмешил украинцев заявлением о грядущей "сенсации" (видео)

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23:11 Вт, 9 Март 2021 Телеграф

Украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который, по его словам, наступит 15 марта. 

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". 

"Думаю на впереди ждут нелегкие испытания. Я думаю о том, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества. Потому что, я думаю, информация которая будет озвучена 15 марта станет исторической для Украины", - сказал он, добавив, что не может говорить о том, кто озвучит таинственную информацию, а "все, кому надо об этом знать, об этом знают". 

На это заявление отреагировал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. 

"Я далёк от Ванги, но что это может быть?", - написал он. 

Он предложил два варианта: 

  • начало деоккупации Донбасса военным путем;
  • удар по экс-президенту Петру Порошенко. 

Однако позже добавил, что, возможно, речь идет о выходе фильма о провале операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым. 

О чем говорит Гордон попытались угадать и пользователи сети: 

Комментарии Гордон

Как сообщалось ранее, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в СБУ по фактам, содержащимся в записях его разговора с бывшим помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Дмитрий Гордон.
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