У Медведчука и Порошенко разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за допросов СБУ

Во вторник, 9 марта, стало известно, что нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в СБУ по фактам, содержащимся в записях его разговора с бывшим помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Как сообщает Интерфакс, на допрос дважды вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко, но тот не явился.

"9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ", - сообщили в СБУ.

В то же время, в пресс-службе ОПЗЖ подтвердили, что Медведчук присутствовал на допросе.

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия", - говорится в сообщении.

"Слив" информации в ОПЗЖ назвали "очередным элементом собственной пиар-кампании" действующей власти.

Адвокат Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, назвал информацию о вызове на допрос экс-президента фейком и попыткой "отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте".

Вместе с тем Головань потребовал от СБУ опровергнуть эти заявления.

Как сообщалось ранее, 25 февраля в сети появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, после чего в СБУ пообещали дать оценку.