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У Медведчука и Порошенко разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за допросов СБУ

У Медведчука и Порошенко разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за допросов СБУ
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 9 марта, стало известно, что нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в СБУ по фактам, содержащимся в записях его разговора с бывшим помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым. 

Как сообщает Интерфакс, на допрос дважды вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко, но тот не явился. 

"9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ", - сообщили в СБУ. 

В то же время, в пресс-службе ОПЗЖ подтвердили, что Медведчук присутствовал на допросе. 

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия", - говорится в сообщении. 

"Слив" информации в ОПЗЖ назвали "очередным элементом собственной пиар-кампании" действующей власти. 

Адвокат Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, назвал информацию о вызове на допрос экс-президента фейком и попыткой "отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте". 

Вместе с тем Головань потребовал от СБУ опровергнуть эти заявления. 

Как сообщалось ранее, 25 февраля в сети появилась якобы запись разговора Медведчука и Сурковапосле чего в СБУ пообещали дать оценку

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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СБУ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук.
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