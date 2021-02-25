В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе

Инициатива назначить Виктора Медведчука (ныне нардеп от ОПЗЖ) переговорщиком между Украиной и Россией по вопросу обмена пленными в июне 2014 года исходила от президента Украины (с 7 июня 2014г по 20 мая 2019г) Петра Порошенко, а президент РФ Владимир Путин ее поддержал.

Об этом говорится в записи телефонного разговора между якобы Медведчуком и тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которую опубликовало интернет-издание "Цензор.НЕТ".

"Слушай, еще в одну авантюрку меня хотят втащить… Смотри… значит… Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич… и это было поддержано Владимиром Владимировичем… Поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат", - говорит человек голосом, похожим на Медведчука.

После этого он спрашивает у собеседника, знает ли последний об этом, на что получает утвердительный ответ.

"Ну, чего… давай забирай (мандат переговорщика – ред.), забирай, забирай… Я думаю, тебе это в плюс", - говорит собеседник голосом, похожим на Суркова.

На вопрос, не возражает ли он против этого, он говорит: "Нет. Не, я сто процентов не возражаю. Забирай (пленных – ред.). Забирай всех. Там просто есть проблема… Ну ты это хорошо знаешь… Там разночтение по цифрам большое".

Позже в разговоре он добавил: "Ну Вить, конечно, мы поможем… разберешься как нибудь… Ну задача правда такая, конечно… Опять не получилось… по цифрам так и не сошлись".

Как сообщалось, Медведчук в июне 2014 года был членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. С 2014 года координировал обмен пленными. В мае 2019 года он заявил, что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского 19 февраля 2021 года принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.