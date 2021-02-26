Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ

Служба безопасности Украины даст свою оценку аудиозаписи телефонного разговора народного депутата Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова, опубликованной в СМИ. Выводы будут предоставлены через несколько дней.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в эфире программы "Право на владу".

"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза", - уточнил Баканов.

По словам чиновника, он не может сейчас рассказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи. Вся информация будет обнародована в прессе через несколько дней.

Напомним, 25 февраля в прессе была опубликована аудиозапись 2014 года, на которой нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков беседовали о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе. Разговор вызвал негодование общественности и бурные обсуждения.