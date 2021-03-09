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Медведчука допросили в СБУ, а Порошенко не пришел - СМИ

Медведчука допросили в СБУ, а Порошенко не пришел - СМИ
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь")в рамках расследования дела о государственной измене

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дело, в рамках которого проводился допрос, касается государственной измены.

Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ

Вместе с тем, интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что на допрос 9 марта к следователям СБУ вызвали и пятого президента Украины, нардепа от фракции "Європейська солідарність" Петра Порошенко, однако он не прибыл.

Как сообщалось, 19 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 323

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СБУ, Допрос, Виктор Медведчук, Государственная измена.
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