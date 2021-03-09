Медведчука допросили в СБУ, а Порошенко не пришел - СМИ

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь")в рамках расследования дела о государственной измене

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дело, в рамках которого проводился допрос, касается государственной измены.

Вместе с тем, интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что на допрос 9 марта к следователям СБУ вызвали и пятого президента Украины, нардепа от фракции "Європейська солідарність" Петра Порошенко, однако он не прибыл.

Как сообщалось, 19 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.