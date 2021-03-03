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Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования

Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
13:29 Сегодня Телеграф Офис президента

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера допрашивается ряд лиц, в том числе главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом в среду, 3 марта, во время отчёта в Верховной Раде заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

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"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", сказал Сухачев, отвечая на вопрос нардепа Гео Лероса, когда в рамках расследования этого дела будет допрошен Ермак.

Он подчеркнул, что следствие продолжается, "и в ближайшее время мы дадим результат".

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Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, первым сообщивший о провале спецоперации по захвату "вагнеровцев", расценил ответ Сухачева как признание ГБР факта события преступления и признание расследования дела о провале спецоперации и как вывод, - "ГБР разоблачило вранье Офиса президента".

"Лично глава офиса президента Ермак, все подчиненные ему пропагандисты типа Арестовича рассказывали более 6 месяцев на всю страну, что никакого провала спецоперации не было, то есть не было самого события преступления, нечего расследовать, что все это я выдумал. Но в таком случае дело надо было бы уже давно закрыть", - написал Бутусов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В подтверждение своих слов журналист опубликовал скриншот с сайта Офиса президента Украины, на котором запечатлено соответствующее официальное заявление Ермака.

В связи с этим Бутусов выразил надежду на то, что члены президентской партии "Слуга народа" "принесут извинения за обман граждан и оскорбления в мой адрес и адрес Цензор.Нет".

Ранее, 27 февраля, главред издания также сообщил на своей странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату "вагнеровцев".

"Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки  дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля", - написал журналист.

29 июля 2020 года под Минском белорусские силовики задержали 33 члена российской ЧВК "Вагнер". 12 августа украинский Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК, которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила тогда пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь выдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и ГУР Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Украины Зеленскому и главе Офиса президента Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Допрос, ЧВК Вагнера, Андрей Ермак, ГРБ, Дело вагнеровцев.
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