Скачать
Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки
Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
Монатик довел Тину Кароль до слез: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни" (видео)
Монатик довел Тину Кароль до слез: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни" (видео)

Пророчество Гордона: наступил "судьбоносный тяжелый день" для Украины

Пророчество Гордона: наступил "судьбоносный тяжелый день" для Украины
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф

Украинский журналист Дмитрий Гордон почти неделю назад в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что наступивший понедельник, 15 марта, будет "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины.

Тогда он не стал раскрывать подробности, сказав, что не может говорить о том, кто озвучит таинственную информацию, а "все, кому надо об этом знать, об этом знают".

"Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами, и консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова предположила, что он засекретил дату выхода фильма-расследования журналистов Bellingcat о срыве операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Впрочем, и сам Гордон не долго держал интригу и уже на следующий день рассказал в эфире одной из программ на радиостанции "Эхо Москвы", что имел ввиду под формулировкой о "судьбоносном тяжелом дне" выход фильма о провале спецоперации по поимке "вагнеровцев".

Вместе с тем, в тот же день стало известно, что время выхода фильма о провале в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который был анонсирован лидером журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозевым, может быть перенесено на конец марта.

Как сообщалось, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщили, что ведутся поиски еще 200 боевиков.

В тот же день президент Беларуси Лукашенко собрал Совет нацбезопасности и заявил о "грязных намерениях" россиян.

В Кремле заявили, что ничего не знают о наемниках Вагнера и о том, с какой целью те прибыли в Беларусь. Кроме того, российский посол заявил, что задержанные россияне пребывали под Минском так, как опоздали на самолет.

12 августа украинский Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из числа задержанных, которые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донбасса в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь выдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и ГУР Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Украины Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В ОПУ отрицали сам факт проведения подобной операции, и, как следствие, утечку информации. Так, лично Ермак в заявлении, опубликованном на сайте президента, заявил, что "все это выдумки от начала и до конца".

Также отрицали подготовку какой-либо спецоперации в СБУ, однако в сентябре 2020 года СБ Украины в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

В декабре 2020 года Христо Грозев сообщил, что команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над документальным фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК "Вагнер"

3 марта 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера допрашивается ряд лиц, в том числе глава Офиса президента Ермак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,337

Все по теме:

Дмитрий Гордон, 15 марта, ЧВК Вагнера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)
02 "Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
03 Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)
04 Увеличившая грудь украинская модель показала фигуру в обтягивающем боди (фото)
05 Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве пьяный на внедорожнике в дребезги разбил легковушку, убив ее водителя и пассажирку (фото, видео)
В Киеве пьяный на внедорожнике в дребезги разбил легковушку, убив ее водителя и пассажирку (фото, видео)
Итоги дня 14 марта: День добровольца, &quot;повышение&quot; Дубинского отменили
Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Какой праздник 15 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь