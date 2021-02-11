Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать

Игорь Новиков, который в августе 2020 года ушел с должности советника президента Владимира Зеленского, предоставил американскому изданию Time стенограмму телефонного разговора между представителями Офиса президента Украины и Руди Джулиани – адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа. Почему разговор, состоявшийся 22 июля 2019 года, решили сделать достоянием общественности именно сейчас? Куда подобные действия могут завести нынешнюю украинскую и бывшую американскую власть? Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Перипетии внутриполитической борьбы в США не отпускают украинскую власть со времени предвыборной кампании 2016 года. И Офис Зеленского в данном случае – отнюдь не исключение, – отмечает Сергей Толстов. – Что американское голубиное государство не любит вмешательства других стран в свои выборы – факт понятный и общепризнанный. Санкции против Кулика (экс-прокурор Константин Кулик, который занялся историей "Бурисмы" и работы в ней Хантера Байдена – сына экс-вице-президента США, нынешнего главы Белого дома Джо Байдена - ред.), Деркача (нардеп 3-9 созывов Андрей Деркач, обнародовавший пленки, которые компрометировали Петра Порошенко и Джо Байдена – ред.), Телиженко (бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко – ред.), Дубинского (нардеп 9 созыва Александр Дубинский – ред.) и других были приняты во время президентства Трампа, хотя эти граждане поддерживали связь с Джулиани (личным адвокатом президента) и ничего вредного для него не делали".

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что главную скрипку в формировании санкционного списка против украинских граждан играет посольство в Киеве. А так же, как минимум, что соответствующие функционеры Госдепартамента и министерства финансов США согласились с его рекомендациями. А еще, что главы правительственных ведомств – Помпео и Мнучин – как минимум не смогли или не решились наложить на них вето. Или же осознанно утвердили санкции, чтобы не создавать проблем для своего имиджа.

"Тем временем в СМИ продолжается борьба между фигурантами переговоров с Джулиани весной и летом 2019 года. В начале февраля первый шаг сделал Телиженко, который попал в санкционный список, утвержденный министерством финансов США в январе. Затем был сделан ответный ход со стороны Офиса президента Украины в виде публикации записи разговора Ермака и Новикова с Джулиани, который состоялся 22 июля 2019 года – за три дня до рассекреченного разговора Зеленского и Трампа", – отмечает Сергей Толстов.

По его мнению, в этой интриге можно выделить, по крайней мере, две сюжетных линии.

"Первая – это тщетная и в принципе бесперспективная борьба Телиженко против государственной машины США за свою реабилитацию. Вторая – это собственный и целенаправленный публичный демарш со стороны Офиса президента Украины", – поясняет директор Института политического анализа и международных исследований.

Он считает, что передача журналу Time записи разговора Ермака и Новикова (в 2019 г. – советников Зеленского) с Джулиани имеет более масштабные цели.

"С одной стороны – это, конечно же, ответ на действия Телиженко, который хочет выйти из-под удара и пытается переложить ответственность на функционеров украинской власти. Ведь Телиженко консультировал Джулиани и лишь косвенно способствовал организации переговоров с представителями Зеленского. С другой стороны – главный мотив публикации Новиковым записи разговора заключается в подтверждении обвинений против Трампа, выдвинутых во время первого процесса импичмента осенью 2019 года. Напомню, что первый процесс импичмента был начат по обвинению в давлении Трампа на украинские власти с целью достижения личной выгоды. С учетом того, что обстоятельства давления Трампа на офис Зеленского были детально расследованы (и вроде бы даже доказаны) специальной комиссией Конгресса США, противникам Трампа сейчас выгодно актуализировать обвинения против Трампа, выдвинутые в 2019 году", – поясняет Сергей Толстов.

Из создавшейся ситуации он делает следующие выводы.

1. Трампа благодарить не за что, ведь для Зеленского и его окружения экс-президент США не сделал ничего полезного, при этом существенно подорвав имидж украинской власти.

2. Офис Зеленского ищет путь к Белому дому, ведь степень внешней зависимости действующего президента Украины намного выше, чем во времена Порошенко.

3. Время выбрано неслучайно. Публикация записи разговора Ермака и Новикова с Джулиани точно рассчитана аккурат под слушания по делу о втором импичменте Трампа в Сенате США.

4. Импичменту Трампа вряд ли быть. Трудно поверить, что большинство сенаторов-республиканцев проголосует за импичмент Трампа. Для них это может означать раскол с собственным электоратом и сокрушительное поражение самой Республиканской партии".

Зато публикация записи Новикова может стать аргументом против Джулиани в рамках готовящихся судебных процессов.

5. Публикация записи Игоря Новикова позволяет Андрею Ермаку оправдать свою позицию и откреститься от сговора с окружением Трампа – вопреки прямому давлению со стороны Джулиани. И не исключено, что именно этим и объясняется готовность Новикова свидетельствовать под присягой в американском суде.

6. Джулиани не сдаст Трампа. Он не занимал пост в государственной бюрократической системе и выступал как частное лицо. Он опытный и ловкий адвокат. И не исключено, что ему удастся избежать наказания за попытки прямого давления на украинские власти.

Также Сергей Толстов обращает внимание на тот факт, что в рамках данной интриги официальный Киев фактически однозначно выступает против Трампа и Джулиани.

"Поэтому для украинской власти важно убедить республиканцев в том, что Зеленский не имел никаких собственных намерений вмешиваться во внутриполитическую борьбу в США. А демократов – в том, что Трамп грубо и вопреки его воле втянул его в полемику, которая не давала Киеву никаких выгод и перспектив. Однако в любом случае позиция Киева теперь сводится к извинениям и оправданиям, что вряд ли может считаться удачной стартовой позицией для конструктивного взаимовыгодного сотрудничества", – резюмирует Сергей Толстов.

Напомним, что ряд украинских граждан и организаций признаны связанными с российской сетью внешнего влияния. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против них санкции. Санкционный список подвязан к пленкам нардепа Андрея Деркача, который попал под санкции еще 10 сентября 2020 года. На обнародованных пленках якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Политический эксперт Сергей Таран считает, что попадание в список нардепа Александра Дубинского из партии власти ("Слуга народа") будет иметь негативные последствия для выстраивания отношений между США и Украиной.

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Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал "Телеграфу", что какие выводы можно сделать из скандала, получившего название "Дубинскогейт".